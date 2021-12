Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe autospeciale de stingere ale ISU Argeș au intervenit, in aceasta dimineața, in localitatea Beleți-Negrești, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care a izbucnit la primarie și la doua anexe ale acesteia. Alarma s-a dat dupa ora 3 dimineața. Incendiul s-a manifestat violent la etajul…

- Joi dimineata a izbucnit un incendiu la Spitalul Judetean din Ploiesti, la Sectia de Boli Infectioase. Doua persoane si-au pierdut viata, iar o infirmiera a fost transferata in Bucuresti, avand arsuri pe 20% din corp. Fotografiile arata incaperea distrusa de flacari.

- In jurul orei 03:15, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Delta” al județului Tulcea a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu, la o autoutilitara, parcata in orașul Macin.La fața locului s-au deplasat 12 subofițeri din cadrul Secției de Pompieri Macin, cu doua…

- Un incendiu puternic a izbucnit azi-noapte la un saivan, in Unirea. Pompierii militari și voluntari au luptat aproape șase ore cu flacarile, salvand peste 250 de animale. Dimineața, puțin inainte de ora 06.00, un apel la 112 anunța un incendiu in localitatea Unira. Un saivan era cuprins de flacari.…

- Zeci de mașini au facut cozi la o stație de alimentare cu gaz metan din municipiul Balți, dupa ce o stație similara și-a sistat activitatea in condițiile situației de alerta in privința consumului de gaz.

- Zeci de persoane au fost evacuate, joi dimineața, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o garsoniera din Brașov. Persoana aflata in locuința a fost gasita decedata.Incendiul a izbucnit joi dimineața, in jurul orei 06.00, intr-o garsoniera situata la etajul 4 al unui bloc din cartierul brașovean Noua,…

