Dimineață CUMPLITĂ la BALȘ! Au murit oameni în INCENDIU Un incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala, iar 102 pacienți cu COVID-19 au fost evacuați. Focul a fost stins de pompieri, insa trei persoane au fost gasite carbonizate, iar a patra a decedat deși s-a incercat resuscitarea acesteia. Deocamdata nu se știe de la ce a pornit incendiul. Rareș Bogdan, total dezamagit de LEGEA PNL: Ramane una dintre dorințele mele cele mai FIERBINȚI UPDATE Ora 7.20: Toți pacienții evacuați au fost transferați fie in alte pavilioane de la Matei Balș, fie la alte spitale din București, a precizat ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incediu a izbucnit, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din Capitala, patru pacienți au decdat și 102 cu COVID-19 au fost evacuați. Focul a fost stins de pompieri, insa trei persoane au fost gasite carbonizate, iar a patra a decedat deși s-a incercat resuscitarea acesteia. La sosirea pompierilor,…

- Patru pacienți au murit in urma incendiului izbucnit vineri dimineața la Spitalul „Matei Balș” din București , trei fiind gasiți carbonizați in salon. Cel de-al patrulea pacient a murit ulterior, dupa ce medicii au incercat, fara succes, sa-l resusciteze. „Patru persoane au murit, trei au fost gasite…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la Institutul "Matei Bals" din Capitala a fost lichidat, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Nu mai avem alte persoane in stare critica", a precizat seful DSU. Potrivit acestuia, "ramane problema in mana celor care vor…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la parterul unui corp de cladire al Spitalului „Matei Bals” din Capitala, fiind declansat planul „rosu”. Trei persoane sunt carbonizatre, iar o persoana este in resuscitare. Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de cladire. Potrivit pompierilor, in cladire…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la parterul unui corp de cladire al Spitalului „Matei Bals” din Capitala, fiind declansat planul „rosu”. Trei persoane sunt carbonizatre, iar o persoana este in resuscitare. Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de cladire. Potrivit pompierilor, in cladire…

- Trei persoane au decedat in urma unui incendi izbucnit vineri dimineata la Institutul de boli infectioase „Matei Bals'“ din București. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, este in drum spre spital. „Din pacate trei persoane sunt decedate si a patru sub resuscitare. Trei persoane…

- Klaus Iohannis a vorbit, marți seara, la Palatul Cotroceni, despre noul conflict dintre primari și Guvern, dupa ce o OUG prin care primariile sunt obligate sa suporte cheltuielile din centrele de vaccinare urmeaza sa fie data. Scandalul a devenit public prin contrele dintre Emil Boc, primarul…

- Prima persoana din Romania care a fost vaccinata impotriva COVID-19 este o asistenta medicala de la Institutul National de Boli Infectioase ‘Matei Bals’ din Bucuresti. Mihaela Anghel este asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, la data de 27 februarie a acestui an, a preluat…