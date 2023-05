Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Un TIR s-a rasturnat in cursul nopții. A fost repus pe roți in aceasta dimineața Un accident rutier s-a produs joi noaptea pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Un TIR s-a rasturnat la km 287+285, intre Cunța și Saliște. Traficul rutier pe sensul Sebeș catre Sibiu,…

- Astazi, la orele pranzului, un accident de circulație a avut loc in sensul giratoriu de pe Bulevardul Independenței, langa reprezentanța Dacia. N-au rezultat victime, dar traficul in zona a fost aglomerat minute in șir. Se pare ca unul dintre șoferi nu a pastrat banda de circulație in sens și a acroșat…

- In urma cu doar cateva minute, un accident de circulația a avut loc la intersecția dintre Strada Culturii și Bulevardul București din Baia Mare. In aceste momente intervine un echipaj de prim ajutor. Traficul este blocat! Actualizare Potrivit primelor informații, accidentul a fost produs de o neacordare…

- Liga Studenților “Pintea Viteazul” (LSPV) desfașoara o noua ediție a proiectului “Nord Universitar”, in care membrii LSPV viziteaza liceele din Maramureș și județele invecinate, pentru a prezenta oferta educaționala a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, precum și oportunitațile de voluntariat…

- Un tren incarcat cu mașini de armata a deriat, vineri seara, in județul Brașov. „Pe raza SRCF Brasov, in jurul orei 20:30, la ieșire din stația Beia,.pe firul II penultimul vagon din compunerea unui tren de marfa a deraiat de al 2-lea boghiu”, transmit autoritațile. Traficul feroviar de calatori nu…

- ISU Maramureș a desfașurat un exercițiu la sediul județean al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Exercițiul, executat in cooperare cu Inspectoratul de Poliție al Județului și Inspectoratul de Jandarmi Județean, a presupus intervenția la un incendiu declanșat la etajele superioare ale cladirii.…

- In urma cu aproximativ 30 de minute, pe Bulevardul Republicii din Baia Mare a avut loc o tamponare intre doua autoturisme. Poliția a ajuns la fața locului pentru a dirija traficul și pentru a incepe cercetarile. Traficul in zona este aglomerat și in acest moment. Source