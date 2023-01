Puterea rusa depune eforturi, de cateva saptamani, sa dea o dimensiune religioasa si sacra ofensivei ruse in Ucraina - de la ”operatiune militara speciala” la ”razboi sfant” -, iar fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, numarul doi in puternicul Consiliu de Securitate rus afirma, la inceputul lui noiembrie, ca ”obiectivul sacru” al ofensivei este sa-l ”opreasca pe stapanul Iadului”, o retorica ce creeaza disensiuni pana in sanul Bisericii Ortodoxe,. relateaza AFP, potrivit news.ro.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro ×…