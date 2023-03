Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Raportul public pe anul 2021 si Raportul de activitate pe anul 2022, dupa aprobarea acestora de plenul institutiei. In urma controalelor efectuate anul trecut, Curtea de Conturi a constatat abateri financiar-contabile de 53,4 miliarde de lei, peste 10 miliarde…

- Curtea de Conturi a realizat in 2022 o acțiune de audit-fulger la șase primarii riverane litoralului: Navodari, Constanța, Eforie, Costinești, Mangalia și Limanu. Rezultatul acestei acțiuni este alarmant: mai bine de jumatate din firmele cu activitate pe litoral nu au autorizație de funcționare.

- Un raport de audit al Curtii de Conturi care face referire la performanta privind managementul resurselor umane si al dezvoltarii infrastructurii unitatilor sanitare spitalicesti, pentru perioada 2014-2021, la Ministerul Sanatatii, aminteste ca in ultimii multi ani nu a fost construit niciun spital…

- Capitalizarile Apple si Amazon au scazut cu cate 830 de miliarde de dolari in 2022, suma de 8 ori mai mare decat capitalizarea Intel, de 10 ori mai mare decat cea a PayPal, de 18 ori mai mare decat capitalizarea Snowflakes si de 49 de ori mai mare ca cea a Rivians, transmite Reuters. Uneori este nevoie…

- Uniunea Europeana a oferit Chinei vaccinuri gratuite impotriva COVID-19, a anunțat marți, 3 ianuarie, Comisia Europeana, in contextul in care infecțiile au crescut in aceasta țara dupa ce Beijingul a renunțat la controversata sa politica „zero-COVID”, relateaza agenția Reuters , citata de Agerpres .…