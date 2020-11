Dimensiunea claselor: când ajută cel mai mult clasele mici și în ce condiții sunt adecvate cele cu mulți elevi? Una dintre principalele probleme ridicate in discuția despre școala in pandemie, dimensiunea claselor, este departe de a produce efecte singulare, fie ca este vorba despre realizarile școlare ale elevilor, fie despre nevoi de organizare a spațiului sub presiunea distanțarii sociale, precizeaza edupedu.ro . Numarul de elevi dintr-o clasa produce o increngatura de efecte, unele pozitive, altele negative asupra elevului și asupra cadrelor didactice, arata unul dintre cele mai ample studii pe aceasta tema, publicat luna aceasta, sub forma unei carți, de Institutul pentru Educație al University College… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

