Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Nastase a fost premiata la Gala Femeilor Remarcabile. Cu aceasta ocazie, afacerista a oferit un interviu emoționant alaturi de fiicele sale. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Cand totul parea bine in viața ei, pe plan sentimenal, iata ca acum se pare ca din nou s-ar fi produs desparțirea. Alexandra Stan a facut declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, și da de ințeles ca s-ar fi desparțit de iubitul milionar cu care aparea pe rețelele de socializare, in Spania! Iata…

- Mihai Albu, in varsta de 61 de ani, a trecut printr-o perioada grea, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Designerul a vorbit acum despre starea lui de sanatate, dar și despre cine i-a fost alaturi in fiecare moment, pentru a trece peste aceasta etapa dificila.In cadrul unui interviu exclusiv pentru…

- Irina Fodor, in varsta de 36 de ani, și-a facut o schimbare de look uimitoare la Neatza cu Razvan și Dani! Soția lui Razvan Fodor i-a surprins pe toți cu decizia ei, mai ales ca cei care o cunosc nu au mai vazut-o in așa ipostaza indrazneata.In cadrul ediției de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani,…

- Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan, insa lucrurile nu sunt la fel de ”roz” in fiecare zi, așa cum par. Vedeta a vorbit despre cat de greu ii este sa fie iubita unui actor așa de cunoscut precum este Salman Khan. Iata detalii neștiute despre relația lor.

- Dima Trofim lipsește „motivat” de la Star Matinal, asta pentru ca in urma cu cateva zile a plecat pe Muntele Athos. Prezentatorul TV spune ca este o experiența unica și se simte binecuvantat ca a putut ajunge in locul sfant.

- Cum reușește Elena Gheorghe sa se mențina in forma. Vedeta a dezvaluit la ce alimente a renunțat pentru a se bucura de o silueta de invidiat. Ce a marturisit indragita cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Otniela Sandu a vorbit despre viața ei. Vedeta este o femeie singura și iși traiește viața așa cum știe ea mai bine. Iata cum arata barbatul perfect in viziunea blondinei!