Dima Trofim și What’s UP lansează „Du-mă unde vrei” Dima Trofim și What’s UP colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Du-ma unde vrei”, un single despre o iubire sincera și pasionala, ce seamana cu aventurile de-o vara. Piesa „Du-ma unde vrei” are la baza o declarație sincera de dragoste pentru cei care iși gasesc sufletul pereche și il urmeaza in orice colț al lumii, fara obiecții sau limite impuse. Compusa de catre What’s UP și Boier Bibescu, „Du-ma unde vrei” te poarta intr-o calatorie a inimii ce iubește de la ocean pana in deșert, iar clipul completeaza prin imagini povestea din spatele versurilor. „Piesa asta a inceput ca o joaca, dar cred… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

