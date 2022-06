Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au caștigat a opta gala Te cunosc de Undeva! din 25 iunie 2022. Cei doi au interpretat Prince, cu celebra melodie "Kiss". Cum arata clasamentul celei de-a opta gale a sezonului 17 de Te cunosc de undeva!

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au interpretat Prince, cu celebra melodie "Kiss". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a opta ediție a sezonului 17. Momentul senzual, tipic Prince, a starnit o adevarata revolta in platoul Te cunosc de undeva!, cand Dima…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alexia Șalavutis a vorbit despre experiența și sentimentele pe care le traiește la Te cunosc de undeva, emisiune de pe Antena 1. Ce parere are despre show partenera lui Dima Trofim.

- Moment de-a dreptul spectaculos in aceasta seara la Te cunosc de undeva. Emi și Cuza au ridicat sala in picioare cu transformarea in Ni Mo Zou. Cei doi au intrat foarte bine in pielea celor doua personaje japoneze.

- In ediția din aceasta seara a show-ului Te cunosc de undeva, Alexia Țalavutis și Dima Trofim, cei doi cantareți care au facut parte din trupa La La Band, s-au transformat in The Black Eyed Peas. Andreea Balan a fost prima care a comentat momentul celor doi concurenți.

- Dupa 10 ani de prietenie și dupa ce au facut echipa in La La Band, acum Dima Trofim și Alexia Țalavutis fac echipa și la Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți au ridicat juriul, colegii de la canapea și publicul in picioare dupa momentul lor de-a dreptul fascinant. Aceștia s-au transformat in Michael…

- Romica Tociu, cel care va face echipa cu Carmen Chindris in cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, la Antena 1, a facut o schimbare drastica de look, de dragul transforming show-ului. Pentru a patra oara in viata, artistul a renuntat la mustata si nu i-a fost deloc usor. „Este a patra oara in…

- Cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera in curand la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de concurenti care au pornit in spectaculosul joc al transformarilor.Desi unii dintre ei nu sunt la prima participare,…