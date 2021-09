Stiri pe aceeasi tema

- Emoții uriașe astazi pentru Dima Trofim. Prezentatorul de la Star Matinal merge sa-și viziteze pentru prima oara iubita la maternitate și urmeaza sa-și stranga fiica in brațe, abia nascuta in urma cu o zi. Artistul abia așteapta sa o vada pe Ania, așa cum a ales impreuna cu Angela sa o numeasca pe cea…

- Florin Piersic Jr. are 53 de ani și se mandrește cu o cariera impresionanta in actorie. I-a calcat pe urmele tatalui sau, celebrul actor Florin Piersic, ajuns la varsta de 85 de ani. Nu cei doi atrag atenția de data aceasta, ci fiica lui Florin Piersic Jr. Este vorba despre Sonia Piersic. De-a lungul…

- Dima Trofim este fara doar și poate cel mai fericit tatic, asta deoarece ieri iubita lui, Angela, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Emoționat, prezentatorul Star Matinal, a vorbit despre momentul mult așteptat, dar a spus și ce nume au ales pentru micuța.

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița pe 18 iulie . Micuța a petrecut mai multe saptamani in spital, sub atența observație a medicilor. Acum, fetița este bine, crește pe zi ce trece, iar mama ii e mereu alaturi. Cele doua s-au pozat intr-o ipostaza emoționanta. Cristina Cioran a atras atenția cu…

- De cand a venit pe lume Josephine, viața Ginei Pistol și a lui Smiley a devenit mult mai frumoasa și implinita. Cei doi proaspeți parinți fac tot posibilul pentru a o rasfața pe micuța prințesa a castelului. Ce a pațit fiica lui Smiley, in miez de noapte. Ce probleme a intampinat Gina Pistol cu fiica…

- Cardi B ii face colecție de genți și accesorii de lux fetiței ei de numai 3 ani. Rapperița doar ce i-a facut un cadou unicat micuței Kulture: o geanta Birkin de aproape 50.000 de dolari, facuta pe comanda.

- Are doar 23 de ani, zeci de milioane in conturi și o fiica care se pare ca ii calca pe urme de mica. Kylie Jenner se mandrește zilnic cu viața sa profesionala, cu brand-ul pe care l-a creat, dar și cu fetița ei in varsta de trei ani. Stormi se pare ca ii calca pe urme mamei sale inca de pe acum. Kylie…

- Gabriela Cristea a trecut prin momente foarte grele! Vedeta a fost nevoita sa mearga de urgența la o clinica cu fiica sa. Se pare ca micuța a fost internata de medici dupa ce s-a descoperit ca starea ei de sanatate nu este una foarte buna. Ce a pațit fiica Gabrielei Cristea: ‘Am dus-o direct la […]…