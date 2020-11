Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, pe 29 noiembrie 2020, dupa eșecul de pe teren propriu din „16”-imile Cupei Romaniei al echipei pe care o patroneaza, CFR Cluj, mai discretul Neluțu Varga confirma, in media centrala, ca l-a demis pe Dan Petrescu! Infrangerea in fața formației CSU Poli Iași, cea care acceptase sa fie……

- Dan Petrescu a anunțat luni ca și-a reziliat pe cale amiabila contractul cu CFR Cluj. Acesta a anunțat ca are nevoie de o minivacanța. Decizia a fost luata dupa de duminica seara campioana Romaniei a fost eliminata de Poli Iași din Cupa Romaniei. „Impreuna cu clubul am decis astazi rezilierea contractului…

- Înfrângerea din „șaisprezecimile” Cupei României, 0-1 cu Politehnica Iași, a fost ultima partida pentru Dan Petrescu pe banca CFR-ului. Ajunși la patru înfrângeri consecutive în Gruia, „feroviarii” se despart…

- CFR Cluj a pierdut cinci din ultimele șase partide jucate, iar meciul din Cupa Romaniei pierdut in fața Poli Iași a pus capac. Patronul clubului de fotbal, Neluțu Varga, a declarat ca se desparte de tehnicianul Dan Petrescu. Numai ca lucrurile nu sunt atat de simple. Dan Petrescu are o clauza de reziliere…

- CFR Cluj a fost eliminata din Cupa Romaniei de Poli Iași, scor 0-1. Dan Petrescu a acuzat arbitrajul brigazii conduse de Iulian Dima. CFR Cluj a cerut doua lovituri de la 11 metri in prima repriza a partidei din Gruia. Prima faza controversata a venit in minutul 3. Alexandru Chipciu, cu spatele la…

- FCSB a invins-o pe Gaz Metan, scor 3-2, in ultimul meci al rundei cu numarul 11 din Liga 1. Duelul a fost decis in minutul 90, cand Octavian Popescu a cazut in careu, in urma unui contact cu Butean. Colțescu a dictat penalty, transformat ulterior de Buș. Toate detaliile despre Gaz Metan - FCSB 2-3 „Ne-a…

- Viitorul a caștigat la „masa verde” partida cu Viitorul, dupa ce nocturna arenei „Emil Alexandrescu” s-a stins pentru a doua oara. Ion Craciunescu spune ca decizia luata de Horia Mladinovici este perfect regulamentara. ...

- CFR Cluj ar fi trebuit sa beneficieze de o lovitura de la 11 metri in minutul 39 al partidei cu Viitorul, la scorul de 1-0 pentru adversari. In minutul 39, Bradley de Nooijer (22 de ani) a fost pacalit de o centrare venita din flancul stang al atacului campioanei. Fundașul olandez nu s-a sincronizat…