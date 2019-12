Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din judetul Iasi au fost trimisi in judecata dupa ce au dat o spargerie la Primaria comunei Arsura din judetul Vaslui si au incercat sa fure seiful din casierie. In timpul procesului, primarul comunei i-a iertat pe hoti, anuntand judecatorii ca se impaca cu inculpatii, pentru ca institutia…

- Potrivit site-ului apix.ro, este vorba despre o asociere de firme condusa de Search Corporation si din care mai fac parte: Best Consulting & Design, Institutul de Arheologie „Vasile Parvan", Geotec Consulting, Protelco si Formin. Cel mai probabil, asocierea isi va adjudeca procedura, avand in vedere…

- Prim-vicepresedintele PNL, europarlamentarul Rares Bogdan, a afirmat miercuri, într-o conferinta de presa sustinuta la Caracal, ca prefectii si subprefectii vor fi schimbati în 48 de ore de la învestirea guvernului condus de Ludovic Orban, iar ulterior va începe evaluarea sefilor…

- Arad. Consilierul local municipal Ionel Ciupe avertizeaza Primaria Arad asupra faptului ca bugetul pe anul viitor trebuie construit din timp și cu multa aplecare, pentru a sustine cele mai importante necesitati ale orasului. „Stiu ca vine un an electoral important pentru toti jucatorii politici…

- In cazul in care situatia din teren va impune extinderea perimetrului de delimitare, Politia Municipiului si Politia Locala vor lua toate masurile pentru buna desfasurare a evenimentului si interzicerea accesului auto in zona. Ziua Armatei Romane a fost stabilita prin decret in 1959 in cinstea zilei…

- In ultimele doua saptamani, termenul s-a amanat de trei ori din cauza programului aglomerat al oficialilor de la Ministerul Sanatatii. Imediat dupa ce motiunea a trecut si Guvernul a fost demis, aproape ex-ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca va fi la Iasi la inaugurare. La evenimentul care…

- Dupa ce Klaus Iohannis a anunțat, la Iași, ca de saptamana viitoare vom avea o alta guvernare, dupa ce și-a scos și soția pentru prima data la o adunare liberala, analistul politic, Bogdan Chirieac a reacționat, in direct, la Antena 3. "Dupa cinci ani de mandat prezidențial, din nefericire…