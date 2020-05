Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului sugereaza Guvernului sa anuleze prin OUG toate amenzile date pentru nerespectarea starii de urgenta. Renate Weber spune ca deja un numar „urias” de roman au contestat in instente amenzile primite. „Ar fi intelept din partea Guvernului, in functie de hotararea CCR, sa vina cu o OUG…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat pentru Mediafax ca Guvernul ar trebui sa aprobe o ordonanta de urgenta pentru anularea amenzilor primite pentru nerespectarea starii de urgenta. „Ar fi intelept din partea Guvernului, in functie de hotararea CCR, sa vina cu o OUG prin care sa anuleze aceste…

- Curtea Constituționala a declarat astazi ca ordonanța de urgența prin care au fost majorate amenzile pentru incalcarea ordonanțelor militare este neconstituționala. Statul ar putea sa fie obligat sa dea banii inapoi. „Decizia de astazi vine ca o bomba, pentru tot ce a insemnat strangerea aceasta de…

- Avocatul Poporului, Renate Weber a explicat, miercuri, la Digi24, ca decizia Curtii Constitutionale nu anuleaza amenzile date de autoritati, in perioada starii de urgenta.Persoanele amendate in aceasta perioada trebuie sa conteste amenda la tribunal, spune Avocatul Poporului. "Daca astazi CCR constata…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat marți, la Digi24, ca in urma deciziei CCR de a declara neconstituționale unele amenzi date in perioada starii de urgența, amenzile respective nu se anuleaza automat, ci trebuie atacate de cetațeni in instanța avand la baza decizia Curții Constituționale.„Daca…

- Odata cu instituirea starii de urgența și a restricțiilor de circulație, toata lumea a fost nevoita sa petreaca mult mai mult timp in casa, iar internetul este una dintre cele mai la indemana surse de divertisment, dar și de informare.O agenție din Capitala a realizat un clasament al celor mai populare…

- "Nu, trebuie sa existe o proporționalitate in acțiunile pe care le fac autoritațile. Deocamdata am vazut ca aceasta proporționalitate nu exista deloc cind e vorba de contravenții și de sancțiunile contravenționale. Acolo suntem in plin arbitrariu. Fiecare agent constatator poate sa faca ce vrea el,…

- Avocatul Poporului a transmis printr-un comunicat, o serie de indrumari pentru cei care vor sa conteste amenzile luate pentru incalcarea ordonanțelor militare date in perioada starii de urgența. Intr-un comunicat transmis marți, Avocatul Poporului atrage atenția persoanelor care au fost amendate pe…