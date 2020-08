Stiri pe aceeasi tema

- Doua portavioane americane au revenit vineri in Marea Chinei de Sud, anunta Fortele Navale din SUA, in contextul in care Administratia Donald Trump si China se acuza reciproc de amplificarea tensiunilor in aceasta zona, informeaza agentia de presa Reuters.Portavioanele USS Nimitz si USS Ronald…

- Zeci de mii de oameni au strigat „Putin, demisia” in timpul unui protest fața de arestarea unui guvernator local dintr-un oraș aflat la granița cu China și aproape de oceanul Pacific, noteaza Digi24. Din cei 570.000 de locuitori, circa 40.000 au participat la demonstrația care nu a fost autorizata dar…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a tinut sa dezminta luni informatiile aparute in presa ucraineana ca Rusia s-ar pregati sa invadeze Ucraina pentru a obtine acces la surse de ape pentru peninsula anexata Crimeea care se confrunta cu mari deficite de apa, potrivit Agerpres care citeaza…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 11 760 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5 462 traversari persoane, dintre care 2 460 treceri la frontiera moldo-romana, 1 158 treceri la frontiera cu Ucraina și 1 844 treceri…

- China ii cere sa prezinte probe senatorului republican american Rick Scott, care acuza Beijingul de faptul ca a incercat sa impiedice cercetari cu privire la un dezvoltarea unui vaccin impotriva covid-19 ale unor tari occidentale, relateaza Reuters.

- Pandemia de coronavirus a creat probleme țarilor din întreaga lume, dar se pare ca ea va afecta Rusia în mod deosebit, creându-i noi și complicate probleme președintelui Vladimir Putin. Constatarile unui nou studiu de la Centrtul Levada, o agenție independenta de sondaje, demonstreaza…