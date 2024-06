Se da bacșiș pentru o camera mai buna? Turistul roman are multe aspecte de luat in considerare cand vine vorba de vacanța de vara. De la bugetul disponibil și alegerea destinației, pana la gasirea hotelului perfect și pregatirea bagajelor, fiecare detaliu conteaza. In plus, experiențele anterioare, fie ele placute sau neplacute, influențeaza deciziile pe care le luam in organizarea vacanței, potrivit Adevarul.ro. Turistul toman și practica bacșișului Se da bacșiș pentru o camera mai buna? Un subiect de interes pentru turistul roman este practica bacșișului la cazare, in special pentru a obține…