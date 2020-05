Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus ar putea ramane in plamanii pacientilor aparent vindecati si care nu mai prezinta simptome, fara ca acest lucru sa poata fi depistat prin testele conventionale, potrivit unui studiu realizat de un grup de cercetatori chinezi si publicat de revista stiintifica Cell Research, consemneaza…

- Noul coronavirus ar putea ramane in plamanii pacientilor aparent vindecati si care nu mai prezinta simptome, fara ca acest lucru sa poata fi depistat prin testele conventionale, potrivit unui studiu realizat de un grup de cercetatori chinezi si publicat de revista stiintifica Cell Research, consemneaza…

- (foto: www.rawpixel.com) Un varf al pandemiei coronavirus in Bulgaria, asteptat de clasa politica si opinia publica, nu va exista. Aceasta este opinia unui reputat epidemiolog de la Universitatea de Medicina din Sofia, Atanas Mangarov, oferita intr-o interventie la postul de televiziune Eurocom si preluata…

- Numarul total de cazuri confirmate de COVID-19 a depașit 720.000 la nivel mondial, potrivit informațiilor centralizate de Universitatea americana Johns Hopkins, citeaza digi24.ro.Cele mai multe cazuri se afla in SUA - 143.055, Italia - 97.689, China - 82.156, Spania - 80.

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu solicita, intr-o postare pe Facebook, tuturor serviciilor de informatii sa pregateasca si sa puna la dispozitia comisiilor de control toate informarile pe care le-au dat Presedintelui si...

- Politistii din toata tara au fost instruiti de medici pentru a preveni infectarea cu noul virus. In Bucuresti si in tara, oamenii legii au primit in total 100.000 de masti si peste 50.000 de manusi, a declarat, marți, seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, anunța MEDIAFAX.Liviu Vasilescu,…

- Raspandirea noului virus a luat prin surprindere autoritatile chineze la fel ca pe restul lumii, desi in urma cu aproape 20 de ani, Stephen Hawking a prezis deja ca un virus va distruge specia umana. Rasa umana va disparea inainte de sfarsitul acestui mileniu, probabil din cauza unui virus…

- 25 de persoane au murit de gripa in Romania, ultimele victime sunt doua femei din Bistrița Nasaud și Caraș Severin. Una dintre victime, in varsta de 64 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, nu avea condiții medicale preexistente și nici nu fusese vaccinata anti-gripal. Ea a fost confirmata cu virus gripal…