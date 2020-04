Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bihor a fost prin in timp ce vindea droguri prin gardul casei, unde se afla in stare de autoizolare, scrie Agerpres.Un barbat din judetul Bihor a fost prins de procurorii DIICOT in timp ce vindea zeci de pliculete cu cannabis prin gardul locuintei sale, unde se afla in stare de autoizolare.La…

- Un barbat din județul Bihor a traficat droguri in țara in plina pandemie de coronavirus. El vindea canabis prin gardul locuinței sale, pentru ca se afla in autoizolare. A fost prins de procurorii DIICOT in timp ce livra 60 pliculete de stupefiante. In cursul zilei de joi, procurorii Direcției de Investigare…

- La data de 09.04.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului B.A.I. pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc…

- Doi barbati au fost retinuti de procurorii DIICOT Galati, ei fiind suspectati ca din toamna anului trecut si pana in prezent au vandut cannabis si ecstasy catre diversi consumatori din judet.

- O cultura de canabis a fost descoperita miercuri, 5 februarie, in județul Bihor de polițiștii de combatere a criminalitații și procurorii DIICOT Oradea. Autoritațile au destructurat o rețea de trafic de droguri și au confiscat 4,5 kilograme de canabis. Printre suspecți se afla și un minor de 15 ani.…

- Procurorii DIICOT de la Bistrita – Nasaud l-au retinut pentru 24 de ore pe un barbat de 37 de ani, pentru complicitate la introducerea in tara de droguri de risc și trafic de droguri de risc, potrivit unui comunicat de luni al institutiei.Anchetatorii au stabilit pe baza probelor colectate…