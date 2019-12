Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timiș a avut ieri și azi pe rol cererile de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pentru membrii gruparii Boncu in cele doua dosare de trafic de cocaina, respectiv violențe. Va reamintim ca Lucian Boncu, Alin Oița, Ion Stepanescu, Gabriel Stoian, Nicolae Gavrila, Ioan Pașan și Paul…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat azi contestațiile la decizia de arest preventiv depuse in dosarul in care șapte membri au gruparii interlope conduse de Lucian Boncu sunt acuzați de fapte violente. Curtea de Apel a repsins toate cele șapte contestații, astfel ca Lucian Boncu, Alin Oița, Ion Stepanescu,…

- Ancheta DICOT in dosarul interlopul Lucian Boncu, arestat preventiv pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de cocaina, scoate la iveala detalii socante despre modul in care actionau persoanele din ancheta.

- Dupa o noua serie de audieri care au continuat pana spre dupa-amiaza, procurorii au decis sa ceara arestarea preventiva a șapte persoane puse sub acuzare in dosarul violențelor comise de gruparea interlopului Lucian Boncu. Aceștia sunt acuzați de procurorii DIICOT, in dosarul instrumentat de Serviciul…

- Noua persoane au fost arestate preventiv si alte 11 au fost puse sub control judiciar, la Timisoara, pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc, punerea la dispozitie, cu orice titlu, a unei locuinte pentru consumul ilicit de droguri.Conform anchetatorilor,…

- Dupa ce a fost audiat ca martor la DIICOT Timișoara in dosarul in care procurorii anti-mafia investigheaza mai multe cazuri de violențe comise de gruparea lui Lucian Boncu, inclusiv sechestrarea și maltratarea unui barbat intr-un club de jocuri, Ioan Nasleu s-a dus la Fashion Week. Un cititor PRESSALERT.ro…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

