- Vlad Pascu, șoferul care a ucis doi tineri in 2 Mai, a mai avut și in trecut probleme cu legea. La doar 13 ani, a fost prins ca deținea substanțe interzise. La acel moment, au fost deschise doua dosare penale, dupa ce a fost depistat avand asupra lui canabis.

- Imagini noi cu momentul in care șoferul drogat a fost testat pentru alcool. El a fost dus la poliție pentru ca s-au gasit droguri in mașina. A stat 2 ore la secție, dupa care a plecat fara sa i se faca un drugtest, pentru ca agenții nu au considerat ca este cazul sa faca acest lucru.

- Tatal tinerei care a murit in accidentul rutier grav din Constanța a facut declarații cutremuratoare. Barbatul a aflat ca fiica lui a fost omorata de un șofer drogat de la știri și de la pompele funebre, deoarece nicio autoritate nu i-a spus acest lucru. Familia fetei este distrusa de durere.

- Tatal fetei care a fost omorata in accidentul produs de un tanar de 19 ani aflat sub influenta drogurillor, sambata, la 2 Mai a afirmat ca doreste ca soferul care i-a omorat copilul sa plateasca si sa faca puscarie. El a mai povestit ca fiica sa luase permisul de conducere si isi dorea o masina, precizand…

- La doar cateva ore dupa ce a produs o adevarata tragedie, polițiștii l-au prins pe șoferul care i-a omorat pe cei doi tineri in Constanța. Este vorba despre un tanar in varsta de 19 ani, care conducea sub influența substanțelor interzise.

- Doua persoane au murit și altele au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de tineri care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța. Accidentul a avut loc in jurul orei 5:00, pe DN39 E87, Mangalia – Vama Veche, la iesirea din localitatea…

- Un tanar de 22 de ani, a fost prins drogat la volan, in timp ce conducea Calea Moților. Șoferul a fost prins in urma unor verificari de rutina ale polițiștilor clujeni.„In cadrul verificarilor, polițiștii Serviciului Rutier au depistat la data de 2 iulie a.c., in jurul orei 02.10, un tanar de 22 de…