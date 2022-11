DIICOT și SRI, în alertă. O femeie a fost reținută pentru propagandă teroristă Autoritatile judiciare romane au retinut o femeie suspecta de propaganda terorista. Aceasta a distribuit pe retelele de socializare si a accesat materiale cu scene de lupta si antrenamente ale membrilor unei organizatii teroriste activa in Orientul Mijlociu. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru […] The post DIICOT și SRI, in alerta. O femeie a fost reținuta pentru propaganda terorista appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

