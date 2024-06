Mai multe „foste și actuale cadre MAI” au fost implicate in organizarea și funcționarea unei ample rețele de migranți pe teritoriul Romaniei. Rețeaua era coordonata tot de un fost angajat al Ministerului de Interne. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caras-Severin au facut marti 67 de perchezitii in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Arges, Sibiu si in Bucuresti, intr-un dosar penal vizand savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti, trecerea…