- Percheziții de amploare ale procurorilor DIICOT in mai multe judete din sudul si vestul tarii. Vizat ar fi și șeful Poliției de Frontiera Mehedinți, comisarul Sorin Coman, susțin surse judiciare. Procurorii DIICOT – Structura Centrala au descins miercuri dimineata, impreuna cu ofiteri DGA, pentru destructurarea…

