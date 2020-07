DIICOT: Şapte persoane, reţinute pentru vânzarea de cannabis şi MDMA în Cluj-Napoca Procurorii DIICOT au retinut sapte persoane pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii in judetele Cluj si Maramures. "Inculpatii au desfasurat activitati de procurare si plasare, in diferite modalitati, de droguri de risc si mare risc, in special de cannabis si MDMA, precum si de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive catre consumatori de pe raza municipiului Cluj-Napoca", se arata intr-un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) transmis, sambata, AGERPRES. Procurorii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

