Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost retinute si alte trei puse sub control judiciar in dosarul in care este vizata o grupare care distribuia droguri inclusiv unor elevi din licee din Bucuresti. Alte sapte persoane sunt vizate de ancheta.”In urma celor 23 de perchezitii domiciliare efectuate ieri, 20 martie, de…

- Șapte persoane, anchetate in dosarul privind traficul de droguri in mai multe licee din București, au fost reținute. Fața de alte trei persoane s-a dispus control judiciar. Autoritațile au reținut, marți, șapte persoane anchetate in dosarul privind traficul de droguri in licee din București, procurorii…

- Un barbat care a amenajat un laborator in care cultiva ciuperci halucinogene si prelucra substante stupefiante obtinute din acestea a fost arestat preventiv de catre magistratii din Covasna. Procurorii care instrumenteaza dosarul au descoperit, la locuinta acestuia, mai multe tipuri de droguri, dar…

- Doua persoane au fost prinse in flagrant delict, in timp ce ridicau, din municipiul București, colete cu 25 kg de droguri expediate din Spania. „Marfa” urma sa fie distribuita in București și Ilfov. Traficanții au fost reținuți.

- Procurorii DIICOT au retinut 47 de persoane in dosarele care vizeaza constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti. Politistii si prociurorii au facut 85 de perchezitii in Bucuresti si in sapte judete. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- "Din punct de vedere al combaterii traficului de droguri, actiunile investigative desfasurate de politisti impreuna cu procurorii DIICOT au avut ca rezultat confiscarea a peste o tona de droguri si aproximativ jumatate de milion de comprimate. Peste 1.000 de persoane au fost arestate preventiv, iar…

- Curtea de Apel Craiova a dispus, luni, plasarea in arest la domiciliu a unui cetatean italian, arestat preventiv intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au explicat ca inculpatul a vandut cocaina in Bucuresti si Caracal cu 100 de euro gramul. Italianul a fost deferit justitiei…

- Patru persoane, printre care și doi cetațeni britanici, au fost reținute joi de polițiștii și procurorii DIICOT din București intr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Fii la curent cu cele…