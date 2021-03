DIICOT: Retinuti pentru trafic de droguri. Prinsi in flagrant incercand sa vanda ecstasy

DIICOT: Retinuti pentru trafic de droguri. Prinsi in flagrant…

Retinuti pentru trafic de droguri pe raza judetului Bihor.La data de 02.03.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui numar de 2 inculpati, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.In cauza s a retinut faptul ca, in perioada februarie martie 2021, in repetate randuri, dar in baza aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatii au p ...