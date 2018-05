Stiri pe aceeasi tema

- In general, Maria Ghiorghiu a avut doar premoniții catastrofale, scrie cancan.ro. Cei care cred in vorbele ei spun ca ea a știut de tragedia de la Colectiv, dar și alte evenimente nefericite care au avut loc in lume. Recent, clarvazatoarea a speriat pe toata lumea cu o premoniție care anunța o tragedie…

- Meteorologii au publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani.Potrivit ANM, in Dobrogea, in intervalul 30 aprilie 05 mai valorile diurne se vor situa peste normele perioadei, inregistrandu se valori medii de 21...25 de grade, chiar 26 de grade in 5 mai.Ulterior, tendinta maximelor va fi…

- Extravaganța, cheltuiala fara numar, petrecere pana in zori, dar și mii de euro cheltuiți intr-o singura noapte! Zeci de mii de tineri au luat cu asalt cluburile de pe litoralul romanesc, in minivacanța de 1 mai. Romanii, dar și strainii au petrecut pana in zori in localurile de fițe de pe malul marii.…

- “Intentia, mai veche, este de a construi o centrala termoelectrica in cogenerare, langa rafinaria Petromidia. O parte din energia produsa va fi folosita pentru consumul nostru, al rafinariilor, depozitelor si retelei de benzinarii, iar o parte va fi vanduta in retea. Si va produce si abur tehnologic…

- Este ceata densa la malul marii, motiv pentru care s a decis ca toate cele patru porturi maritime sa fie inchise. Potrivit Centrului Infotrafic din Politia Romana, toate cele patru porturi, Constanta Nord, Constanta Sud, Midia si Mangalia, sunt inchise circulatiei, din cauza cetii dense. ...

- Președintele de Consiliu Județean Radu Moldovan a cerut instituțiilor publice sa iși gaseasc un purtator de cuvant și sa comunice toate informațiile publice de interes pentru cetațeni pe site-uri, dar și pe rețelele de socializare.

- Cimitirul din Vama Veche a ajuns obiect de disputa intre vamaioti si preotul satului. Iubitorii Vamii si-ar dori sa ramana aici pentru totdeauna, chiar si dupa moarte, dar parintele s-a suparat.