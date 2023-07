DIICOT, primele măsuri după percheziţiile la centrele pentru persoane vulnerabile: 24 de arestări! DIICOT a anuntat miercuri dimineata ca 24 de persoane au fost retinute si doua plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile. Reamintim ca 31 de perchezitii au fost facute, in cursul zilei de marti, in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Constanta, Olt si Arges. Ce a anuntat DIICOT? In […] The post DIICOT, primele masuri dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile: 24 de arestari! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

