DIICOT: Peste 580.000 de parfumuri contrafăcute, introduse în ţară cu ajutorul a doi poliţişti şi trei vameşi Procurorii DIICOT si ofiteri DGA au efectuat, joi, 57 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Cluj, Constanta, Bacau, Vrancea, Ilfov si a municipiului Bucuresti, intr-o cauza vizand destructurarea unei grupari, din care fac parte doi politisti si trei vamesi, acuzata ca a introdus in tara peste 580.000 de parfumuri contrafacute, purtand insemnele distinctive ale unor brand-uri de lux, cu o valoare estimata de 25 milioane euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, descinderile au vizat destructurarea unei grupari specializate in savarsirea infractiunilor de contrabanda, luare de mita, dare de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

