- O persoana a fost retinuta, marti, pentru 24 de ore si va fi prezentata instantei cu propunerea de arestare preventiva dupa ce a infiintat pe raza judetului Satu Mare o cultura de canabis. „In cauza s-a retinut faptul ca inculpatul a infiintat, pe raza judetului Satu Mare, o cultura de canabis, drogurile…

- La sediul DIICOT Ploiesti vor fi duse, in vederea audierii, 13 persoane, dintre care 7 sunt din judetul Prahova, iar 6 din judetul Mehedinti, potrivit unor comunicate transmise de DIICOT si Politia Prahova.Grupare infractionala este formata din 8 persoane, specializata in cultivarea si traficul de canabis,…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Ploiesti, au efectuat, duminica, sapte perchezitii domiciliare pe raza judetelor Prahova, Mehedinti si Timis, la locuintele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de…

- O cultura de canabis a fost depistata, joi, in urma unei perchezitii efectuate in localitatea Leresti la o adresa frecventata de patru persoane banuite de trafic de droguri de risc, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, incepand cu luna mai si pana in prezent, cele patru persoane…

- Un tanar de 24 de ani din Cluj-Napoca a fost prins cu aproximativ sase kilograme de canabis, in urma unei actiuni in flagrant intreprinse de procurorii DIICOT Bistrita-Nasaud si politisti, droguri provenite din Spania si introduse in tara prin intermediul unei firme de transport international, potrivit…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat, joi-29 iulie, doua percheziții domiciliare la locuințele unui barbat banuit ca deține droguri de risc. Incepand cu luna martie a.c., pana in prezent, barnatul…

- Polițiștii au descins in sere din comuna Baleni și au confiscat peste 100 de grame de canabis și mai multe fragmente de tulpina care erau folosite la inmulțirea plantelor. Oamenii legi au mai gasit acolo și instrumente de cantarit, dar și instalații de creștere a plantelor. In total, opt persoane au…