DIICOT: Percheziţii la persoane suspectate de operaţiuni cu substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv Procurorii DIICOT din Tg. Mures au efectuat marti sapte perchezitii domiciliare pe raza municipiului Targu-Mures la persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si operatiuni cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv, in forma continuata, prilej cu care au fost descoperite si ridicate mai multe cantitati de substante psihoactive ambalate in vederea vanzarii, o arma neletala detinuta ilegal si arme albe. Sase persoane, cu varste intre 17 si 42 de ani, urmeaza a fi audiate la sediul DIICOT Tg. Mures. Potrivit DIICOT, in fapt s-a retinut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

