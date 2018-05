Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Romane, sunt puse in executare 238 de mandate de perchezitie in Bucuresti si in 28 de judete - Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara,…

- In aceasta dimineata, in cadrul operatiunii ZIUA Z, sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o ampla acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de județe si a municipiului…

- Drumuri inchise incepand de astazi si pana duminica, pentru organizarea celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului. Este vorba despre drumurile din DN 1A, DN 1E si DN 73A . In intervalul 22.03.2018, ora 17:00 – 23.03.2018, ora 05:00, Regionalele CNAIR SA au acționat cu 993 autoutilaje și au impraștiat…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca se afla in desfașurare licitația deschisa pentru atribuirea contractului privind „Consiliere acordata producatorilor agricoli in vederea inființarii și dezvoltarii formelor asociative in sectorul agricol”, numar anunț de participare in SEAP…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting, valabila pana la ora 06.00, in mai multe judete astfel: Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Braila, Buzau, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Vaslui, Vrancea, Bacau, Galati, municipiul Bucuresti, Constanta si Tulcea.Potrivit specialistilor…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 16 judete din tara si in municipiul Bucuresti, iar politistii, pompierii si jandarmii, cu ajutorul autoritatilor locale, au intervenit pentru salvarea a patru sute de persoane, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea si in municipiul Bucuresti.In intervalul amintit, efectivele…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete (Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea) si in municipiul Bucuresti. In intervalul amintit, efectivele…