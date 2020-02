Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17.12.2019, procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara au efectuat un numar de 4 de perchezitii domiciliare pe raza judetului Timis, la locuintele a 5 suspecti, cu…

- In dimineata de 29 noiembrie a.c., politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, impreuna cu D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Calarasi, au organizat un flagrant delict, urmat de efectuarea a 9 perchezitii domiciliare,…

- Ample perchezitii coordonate de procurorii DIICOT au avut loc, astazi dimineata, in Buzau dar si in alte judete ale tarii. In urma operatiunii, vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere la sediul Biroului DIICOT Buzau pentru audieri intr-un dosar de trafic de droguri de risc si de mare risc.

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti au efectuat, miercuri, patru perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane banuite de frauda informatica, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals informatic. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…