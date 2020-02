DIICOT: Nouă persoane arestate în Bucureşti şi Giurgiu în dosare privind traficul de droguri Bucuresti, 15 feb /Agerpres/ - Noua persoane au fost arestate preventiv in urma unor operatiuni desfasurate de DIICOT in Bucuresti si judetul Giurgiu pentru destructurarea a doua grupuri infractionale specializate in trafic de droguri de risc si de mare risc. Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de DIICOT, au fost efectuate 17 perchezitii domiciliare in doua cauze, cei vizati fiind suspecti de trafic de droguri de risc si de mare risc, instigare la fals intelectual si efectuare cu intentie, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile a avea efecte psihoactive. Din cercetarile efectuate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

