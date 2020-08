DIICOT, lovitură pentru un important om de afaceri. Sechestru pe avere după un prejudiciu enorm adus statului Un important om de afaceri din zona mass-media este cercetat de procurorii DIICOT pentru mai multe capete de acuzare: savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spalare a banilor, abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, evaziune fiscala, delapidare și gestiune frauduloasa. Procurorii au acționat in instanța unde au obținut punerea sechestrului pe avere, in urma prejudiciului adus statului de ordinul milioanelor de euro... Citește continuarea AICI - DIICOT, lovitura pentru un important om de afaceri. Sechestru pe avere dupa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

