- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Brașov, in cooperare cu autoritațile germane, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infracțional organizat, specializat in trafic de persoane. Cei in cauza…

- La data de 25 iunie a.c., politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi, au efectuat 7 perchezitii domiciliare, la adresele folosite de membrii unei grupari infractionale, specializate in trafic de droguri de mare risc.…

- Procurorii DIICOT Maramures au retinut, vineri, doua persoane pe care le suspecteaza de trafic de droguri si detinere fara drept in vederea consumului propriu. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Perchezitii in acest moment la cel mai mare exportator de lemn din Romania – Schweighofer Holzindustrie. Procurorii DIICOT si structuri din politie controleaza sediul central al companiei precum si alte 23 de locuri din toata tara. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridica la 25 de milioane de euro.…

- Procurorii DIICOT din Timisoara si politistii de frontiera fac cercetari intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de migranti, iar 22 de persoane sunt cercetate in acest caz, din care 12 vor fi duse in instanta cu propunere de arestare preventiva. Conform anchetatorilor,…

- Mai multi pensionari si beneficiari ai ajutorului social din judetul Gorj se uita lung dupa bani. Trebuiau sa primeasca banii din 25 aprilie, insa, nici pana acum, nu le-au ajuns in buzunare. Institutiile care vireaza banii spun ca...

- La data de 29.04.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 a inculpatului CERCEL DAN GHEORGHE, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si de mare…

- Procurori din cadrul DI.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor MARIN DUMITRU zis „Mitica” in varsta de 41 de ani, MARIN IULIAN in varsta de 34 de ani, MARIN IOANA in varsta de 67 ani, PATRASCU TINCUTA in…