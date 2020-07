DIICOT: Cum aduceau niste tineri droguri din Spania La data de 31.07.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, iar fata de alti doi s a dispus masura controlului judiciar pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc si trafic intern de droguri.In cauza s a stabilit faptul ca inculpatii au desfasurat activitati de introducere de droguri pe teri ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

