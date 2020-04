DIICOT: Cultură de canabis, descoperită la Constanţa Procurorii DIICOT au retinut un barbat acuzat ca a dezvoltat o cultura indoor de canabis intr-o locuinta din Constanta. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in cursul acestui an 2020, inculpatul M.A. a infiintat, pe raza judetului Constanta, o cultura indoor de plante de cannabis. La data de 28 aprilie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Constanta au efectuat doua perchezitii domiciliare, pe raza judetului, in urma carora a fost descoperita o cultura indoor de canabis, formata din 117 de plante cu masa neta de 3,80 kg, cantitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

