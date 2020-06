Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 11.06.2020 ndash; 15.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, Sectia de Combatere a Traficului de Droguri au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 3 inculpati, in cadrul a doua actiuni pentru…

- Procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional specializat in trafic de droguri, in urma unei anchete pornite dupa altercatia din toamna anului trecut, in urma careia un barbat a decedat si altul a fost ranit, petrecuta in Piata Constitutiei din Capitala. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis…

- Procurorii DIICOT ndash; Biroul Teritorial Giurgiu au dispus retinerea unui barbat, pentru o perioada de 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de traficului ilicit de droguri de risc si mare risc. La data de 11.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- La data de 04.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Brasov impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov au efectuat o perchezitie domiciliara pe…

- Un tanar trimitea droguri din Spania catre Romania, prin curieri DIICOT l au retinut pe acesta pentru mai multe fapteLa data de 28.05.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de…

- Prin rechizitoriul din data de 07.05.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor M.G.V., T.C.A., G.G.L., S.A., A.M.A. si T.C.G. pentru savarsirea infractiunilor de constituire…