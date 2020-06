Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a reusit sa destructureze o grupare din Maramures, formate din membrii aceleiasi familii, suspectate de trafic de persoane. Cinci barbati sunt acuzati ca, timp de un an, au sechestrat mai multe persoane pe care le obligau sa munceasca pentru ei pana la epuizare. Victimele erau uneori rapite din…

- Membrii gruparii ar fi procurat substantele susceptibile a avea efecte psihoactive din China.Curtea de Apel Constanta a decis mentinerea in stare de arest preventiv a noua dintre cele 15 persoane cercetate in dosarul drogurilor din Piata Chiliei. Tot in acest caz, alte sase persoane vor ramane sub control…

- Mai mulți tineri inarmați cu sabii au intrat intr-un magazin Lidl din Baia Mare, insa au fost prinși in flagrant de agenții de paza alertați prin butonul de panica, dar și de polițiștii și jandarmii care au ajuns rapid la fața locului. Zeci de mascați, jandarmi, polițiști și militari au ajuns in scurt…

- Vineri, in jurul orei 18.00, politistii Secției 6 Sarasau, au fost sesizati despre faptul ca o persoana a cazut in valea unui parau din Rona de Sus cu un ATV. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca un minor a condus un ATV, neinmatriculat pe un drum public din comuna Rona de Sus. Acesta…

- Persoane din Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures si Satu Mare au fost testate miercuri la Cluj-Napoca pentru depistarea virusului COVID-19. În Cluj exista 1098 persoane în izolare la domiciliu si 195 în carantina. Miercuri au fost montate 3 corturi de triaj la spitalele din…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Prahova nu a mai crescut, de aseara. In schimb, comparativ cu ziua de ieri, se observa un numar semnificativ mai mare de persoane intrate in autoizolare la domiciliu. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri dimineața, ca in ultimele ore au fost…

- Zeci de romani din Borșa, Maramureș, sunt blocați in Italia, dupa ce stațiunile unde lucrau s-au inchis, iar ei nu pot veni in țara. Primarul localitații a explicat ca romanii nu se pot intoarce nici cu avionul, nici cu un autocar. Sorin Timiș, primarul din Borșa, a declarat ca este vorba despre 70…