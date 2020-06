DIICOT: Barbat, retinut pentru trafic de persoane in forma continuata, trafic de minori si proxenetism. Fetele erau duse in Irlanda si Italia

Un barbat a fost retinut pentru trafic de persoane in forma continuata, trafic de minori si proxenetism in forma continuata.La data de 08.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pentru o perioada de 24 ore a inculpatului I.A.G., pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane in forma continuata, trafic de minori si proxenetism in forma continuata.In cauza s a stabilit ca, in peri ...