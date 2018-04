Un barbat a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si tentativa la omor calificat, informeaza DIICOT. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Craiova au dispus vineri punerea in miscare a actiunii penale si masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Burtescu Alin Marian, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si tentativa la omor calificat, informeaza DIICOT. Potrivit unui comunicat de presa, in fapt s-a retinut ca, in luna octombrie 2017, inculpatul…