Stiri pe aceeasi tema

- Traficanți de droguri care primeau marfa din China au fost prinși de polițiștii și procurorii DIICOT, in Constanța. 10 persoane din rețeaua de trafic de droguri au fost arestate, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar.Anchetatorii au stabilit ca traficanții iși cumparau drogurile online din…

- Politistii de la transporturi maritime au ridicat peste 190 de anvelope susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 258.000 de lei, dintr un container sosit din Thailanda in Portul Constanta Sud Agigea. In cursul zilei de astazi, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime,…

- Peste 5.000.000 de tigarete de provenienta extra comunitara au fost confiscate, in urma unei actiuni a politistilor din cadrul Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale ndash; I.P.J. Suceava.In cursul zilei de ieri, 24 februarie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice ndash;…

- Peste 5.000.000 de țigarete de proveniența extra-comunitara au fost confiscate, in urma unei acțiuni a polițiștilor din cadrul Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale – I.P.J. Suceava. In cursul zilei de luni, 24 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul Fraude…

- Doi barbați, unul din Bistrița, celalalt din comuna Leșu, au ajuns la inceputul acestei luni dupa gratii, pentru trafic de droguri. Unul a cumparat substanțele interzise din Spania, in timp ce celalalt a traversat Europa, ca sa le introduca in țara, pentru ca mai apoi sa fie vandute. Cand a fost interceptat…

- Procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi au efectuat astazi un numar de 11 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Iasi, intr o cauza vizand destructurarea unui grup infractional…

- Politistii de la transporturi maritime au ridicat peste o suta de bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 73.500 de lei, dintr un container sosit din China in Portul Constanta Sud Agigea. In cursul zilei de astazi, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna…