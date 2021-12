Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Bacau, fiind suspectate ca importau cannabis din Spania pentru a-l vinde apoi in Romania. In urma perchezitiilor facute in acest dosar, anchetatorii au gasit 1,3 kilograme de cannabis. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Dambovița impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Investigații Criminale au efectuat un numar de 46 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Dambovița și Argeș,…

- Un numar de 18 perchezitii domiciliare au loc miercuri in judetul Iasi, fiind vizata destructurarea unui grup organizat care se ocupa cu inselaciuni in domeniul imobiliar, prin intermediul unor acte juridice false. Prejudiciul in acest caz se ridica la 2,5 milioane de euro, informeaza News.ro . „La…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi efectueaza un numar de 18 perchezitii domiciliare, in judet, in urma carora 14 persoane vor fi aduse la audieri, conform agerpres.…

- La data de 24.11.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi efectueaza un numar de 18 percheziții domiciliare, pe raza judetului Iasi, intr-o cauza vizand…

- La data de 28.10.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea, pentru o perioada de 24 de ore, a unui numar de 4 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat,…

- Un grup infractional ce importa droguri din Olanda si le comercializa apoi in judetul Satu Mare, inclusiv in zona liceelor, a fost destructurat, luni, de procurorii DIICOT. "La data de 27 septembrie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism…

- Cinci membri ai clanului Vancica ce se ocupau cu furnizarea de droguri la capatul cartierului Ferentari au fost ridicați, de DIICOT, iar patru au fost reținuți in vreme ce un al cincilea a va fi cercetat sub control judiciar. Cei cinci sunt in legatura cu capturarea unui cetațean turc și a unui alt…