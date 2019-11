Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Tribunalului Olt a deschis dosar penal și a cerut o expertiza a Institutului Național de Medicina Legala „Mina Minovici”, dupa ce doi agricultori au descoperit doua schelete la marginea unui camp, la aproximativ de kilometri distanța de casa lui Gheorghe Dinca. „Pana in prezent nu este nici…

- DIICOT așteapta rezultatele investigațiilor de ADN mitocondrial de la FBI pentru a putea trimite in judecata dosarul criminalului Gheorghe Dinca, ucigașul celor doua adolescente pe care le-a incinerat, dupa ce le-a rapit și violat. In prezentarea transmisa live de Sursa Zilei, directorul INML, Gheorghe…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa luni searala Palatul Cotroceni. Șeful statului a criticat modul in care a fost condusa ancheta de la Caracal, drept urmare a cerut demisia imediata a procurorului șef al DIICOT, Felix Banila. Președintele Iohannis s-a referit și la evenimentele…

- DIICOT solicita sprijinul FBI in cazul Caracal. In acest sens, vineri, s-a transmis deja in Statele Unite o cerere de asistența judiciara internaționala. Se solicita sprijinul FBI in vederea efectuarii unei expertize genetice pentru stabilirea ADN-ului mitocondrial in cazul Luizei Melencu (cel care…

- Se anunta o noua zi tensionata la Caracal, acolo unde va avea loc reconstituirea rapirii si uciderii Luizei Melencu. Intocmai cum s-a procedat si in cazul reconstituirii Alexandrei Macesanu, anchetatorii vor pleca cu Gheorghe Dinca de la locuinta lui si vor reface traseul acestuia din data de 14 aprilie,…

- Gheorghe Dinca a fost adus din nou la Caracal unde va avea loc recostituirea crimelor marturisite de Dinca. Este vorba de Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Criminalisii vor reface pas cu pasul drumul lui Dinca de la momentul in care a luat fetele la ocazie si le-a adus in locuinta lui. Criminalul…

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal si pentru complicitate la omor, vizata fiind chiar sotia lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, seful DIICOT, Felix Danila. Banila a precizat ca cercetarea penala a fost extinsa cu privire la Elena Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca,…

- Principalul suspect al crimelor de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost adus duminica dimineața la București. El este acum in arestul Poliției Capitalei, urmand ca maine, luni 2 septembrie, Dinca sa fie supus unei expertize psihiatrice. Totodata, Gheorghe Dinca ar putea fi supus și unui test la poligraf,…