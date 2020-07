Stiri pe aceeasi tema

- Liderul unui grup care aducea in țara canabis, trimis in colete din Spania, a fost reținut de polițiștii și procurorii DIICOT, iar alte doua persoane sunt cercetate in același dosar sub control judiciar. Polițiștii au confiscat in urma perchezițiilor aproape 1,5 kilograme de canabis, potrivit Mediafax.

- Un candidat PNL la funcția de primar a fost ridicat, astazi, in urma unei operațiuni antidrog care s-a desfașurat in Timiș și Caraș Severin, relateaza pressalert.ro.Totul a plecat din Ilfov, unde polițiștii antidrog au aflat ca aprovizionarea dealerilor se face din vestul țarii. In urma investigațiilor,…

- Trei persoane din judetul Galati au fost retinute dupa ce au fost prinse in flagrant cu un colet care continea droguri primite din Spania, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Potrivit sursei citate,…

- Polițiștii de la BCCO București și procurorii DIICOT au descins pe 29 mai la doua adrese, in Timisoara si la Foeni, intr-un dosar de trafic de droguri de risc, informeaza Opinia Timișoarei.Membrii unei rețele, coordonata de un barbat de 39 de ani, au introdus in țara droguri de risc (cannabis vegetal),…

- Politistii si procurorii DIICOT au retinut un barbat de 39 de ani, liderul unei grupari care se ocupa cu transportul de droguri de risc din Spania, in Romania. Drogurile erau ascunse in colete expediate din Malaga, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Politiei Romane,…