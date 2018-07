Consilierul președintelui Camerei Deputaților, Paul Ionescu, este audiat, luni, la DIICOT, in dosarul deschis la denunțul lui Ludovic Orban la adresa Guvernului Romaniei in cazul memorandumului privind mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim. Antena 3 a difuzat imagini in exclusivitate de la sediul DIICOT, in timp ce Paul Ionescu se afla la intrare pentru legitimare. Consilierul The post DIICOT a inceput audierile oficialilor in dosarul „Ierusalim” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .