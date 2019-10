DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei O retea care lua credite cu acte false a fost destructurata de DIICOT.



Prejudiciul in acest caz se ridica la 3.740.817 de lei, conform unui comunicat al DIICOT remis joi.



Suspectii sunt anchetati pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals.



Conform DIICOT, respectivele persoane au solicitat acordarea de imprumuturi/credite, pretinzand, in mod mincinos, ca sunt angajate si obtin venituri salariale necesare pentru a achita ratele aferente imprumuturilor contractate.



In realitate, aceste persoane fie nu erau…

Sursa articol si foto: business24.ro

