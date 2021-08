Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, pana in 1 august, au fost confirmate 262 de cazuri de infectare cu varianta Delta a coronavirusului. In ceea ce priveste varianta Delta, pana in 1 august au fost confirmate 262 de cazuri: 42% (110 cazuri) se afla in…

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 9 si judetele Prahova - 8, Valcea, Cluj, Brasov si Arges cate 3, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De asemenea, in 26 de judete nu s-a inregistrat niciun caz nou.…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, efectueaza 57 de percheziții domiciliare in județele Constanța, Ilfov și in municipiul București. Vizate, persoane…

- Politistii constanteni efectueaza, joi, 57 de perchezitii domiciliare, la persoane banuite de furt, frauda informatica si acces ilegal la un sistem informatic. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, sub coordonarea…

- In cursul zilei de joi, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța - Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, efectueaza 57 de percheziții domiciliare, la persoane banuite de furt, frauda informatica…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza joi, 10 iunie, 111 percheziții domiciliare in București și in alte 24 de județe la suspecții de evaziune fiscala și contrabanda cu țigari, informeaza Poliția Romana."Astfel, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice…

- Joi dimineața au loc peste 100 de percheziții domiciliare in dosare de infracțiuni economice. Sunt vizați membrii unei rețele implicate in contrabanda cu țigari și trafic de migranți in Marea Britanie. In timpul transporturilor de țigarete, cei in cauza preluau și imigranți pe care ii ajutau sa intre…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat miercuri, 25 mai, un numar de 34 de perchezitii la persoane din judetele Alba, Cluj si Brasov, banuite de trafic de droguri.