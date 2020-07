DIICOT a dat detalii despre flagrantul realizat în plină stradă, la Dumbrăvița. Cum au fost prinși traficanții de cocaină Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT Buzau au prins in flagrant doi tineri care vindeau droguri in Buzau și Timișoara, despre care au stabilit ca fac parte dintr-o rețea. In urma perchezițiilor efectuate in acest caz, polițiștii au confiscat peste un kilogram de cocaina. Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii și procurorii DIICOT Buzau au prins […] Articolul DIICOT a dat detalii despre flagrantul realizat in plina strada, la Dumbravița. Cum au fost prinși traficanții de cocaina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii DIICOT Buzau au prins in flagrant doi tineri care vindeau droguri in Buzau și Timișoara, despre care au stabilit ca fac parte dintr-o rețea. In urma perchezițiilor efectuiate in...

- Polițiștii și procurorii DIICOT Buzau au prins in flagrant doi tineri care vindeau droguri in Buzau și Timișoara, despre care au stabilit ca fac parte dintr-o rețea. In urma perchezițiilor efectuiate in acest caz, polițiștii au confiscat peste un kilogram de cocaina, informeaza Mediafax.Citește…

- Doi traficanti de droguri au fost prinsi in flagrant, vineri, in urma unei operatiuni fulger a politistilor de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Timisoara. Actiunea a avut loc in fata unui local de fast-food de la intrarea in localitatea Dumbravita. Politistii de la Brigada…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploiesti, au facut 7 perchezitii domiciliare, in municipiul Brasov, la persoane banuite de trafic de droguri. 30 de mandate de aducere au fost puse in executare.

- Zeci de oameni ai legii au descins in zona Unirii Sud si au reusit sa incatuseze mai multi indivizi suspectati de furt. Actiunea apartine politistilor din Prahova, care vor face, ulterior, informarea despre cazul infractorilor opriti in trafic la Buzau si incatusati, in plina strada. Dupa interventia…

- Trei bucureșteni care aveau asupra lor 40 de comprimate de ecstasy și cocaina au fost prinși in Constanța. La percheziții, au fost descoperite și alte droguri. Cei trei au fost reținuți și urmeaza sa fie prezentați instanței.Citește și: Guvernul a schimbat legea pensiilor: scade cu 13 ani…

- Potrivit politistilor, mama copilului de 15 ani a sunat la 112, dupa ce baiatul a venit acasa si i-a povestit prin ce a trecut. Citeste si: Macel la Filiasi. Un tanar a fost snopit in bataie in fata unui fast-food si lasat sa zaca acolo VIDEO Adolescentul a declarat ca a fost chemat…

- Procurorii DIICOT au efectuat, joi, 31 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Ilfov, Valcea si a municipiului Bucuresti, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unei grupari de traficanti de droguri, care a introdus in Romania aproximativ 59 kg de canabis si 1 kg de...