Caravana medicala AUR ajunge in judetul Constanta

Caravana Medicala a AUR formata din trei tiruri transformate in spitale mobile ajunge in luna septembrie si in judetul Constanta.Potrivit reprezentantilor filialei locale a partidului, Caravana Medicala va fi prezenta pe 11 si 12 septembrie in orasul Negru Voda, pe 13 si 14 septembrie in comuna Cobadin… [citeste mai departe]